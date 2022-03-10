Конгресс США одобрил запрет импорта нефти и газа из России

Палата представителей Конгресса США в среду одобрила законопроект о запрете импорта энергоносителей из России и о принятии американскими должностными лицами мер с целью приостановки участия РФ во Всемирной торговой организации (ВТО). Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа.

Фото: © AP Photo/Susan Walsh © AP Photo/Susan Walsh

Инициативу поддержали 415 конгрессменов, 17 проголосовали против. Согласно документу, "должен быть введен запрет на ввоз в США" энергоносителей из РФ, в том числе нефти и газа. Кроме того, американским должностным лицам предписывается рассмотреть шаги "с целью приостановить участие РФ в ВТО". Пока не уточняется, когда законопроект будет рассмотрен Сенатом Конгресса США.

Согласно законопроекту, в связи с проведением Россией операции на Украине "должен быть введен запрет на ввоз в США" энергоносителей из РФ, в том числе нефти и газа. Предусмотрен ряд исключений из этих правил.

Кроме того, американским должностным лицам предписывается принять меры с тем, чтобы "призвать других членов ВТО приостановить торговые уступки для РФ". Чиновники США также должны "рассмотреть возможность предпринять дальнейшие шаги с целью приостановить участие РФ в ВТО". Пока не уточняется, когда законопроект будет рассмотрен Сенатом Конгресса США.

Президент США Джо Байден во вторник уже подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор.