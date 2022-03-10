Конгресс США одобрил запрет импорта нефти и газа из России

Палата представителей Конгресса США в среду одобрила законопроект о запрете импорта энергоносителей из России и о принятии американскими должностными лицами мер с целью приостановки участия РФ во Всемирной торговой организации (ВТО). Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа.
Инициативу поддержали 415 конгрессменов, 17 проголосовали против. Согласно документу, "должен быть введен запрет на ввоз в США" энергоносителей из РФ, в том числе нефти и газа. Кроме того, американским должностным лицам предписывается рассмотреть шаги "с целью приостановить участие РФ в ВТО". Пока не уточняется, когда законопроект будет рассмотрен Сенатом Конгресса США.
Согласно законопроекту, в связи с проведением Россией операции на Украине "должен быть введен запрет на ввоз в США" энергоносителей из РФ, в том числе нефти и газа. Предусмотрен ряд исключений из этих правил.
Кроме того, американским должностным лицам предписывается принять меры с тем, чтобы "призвать других членов ВТО приостановить торговые уступки для РФ". Чиновники США также должны "рассмотреть возможность предпринять дальнейшие шаги с целью приостановить участие РФ в ВТО". Пока не уточняется, когда законопроект будет рассмотрен Сенатом Конгресса США.
Президент США Джо Байден во вторник уже подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.