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14 минут назад

Конгрессмены США приняли законопроект о запрете импорта энергоносителей из России

Палата представителей Конгресса США в среду одобрила законопроект о запрете импорта энергоносителей из России и о принятии американскими должностными лицами мер с целью приостановки участия РФ во Всемирной торговой организации (ВТО). Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа.

Конгресс США одобрил запрет импорта нефти и газа из России
Фото: © AP Photo/Susan Walsh© AP Photo/Susan Walsh

Инициативу поддержали 415 конгрессменов, 17 проголосовали против. Согласно документу, "должен быть введен запрет на ввоз в США" энергоносителей из РФ, в том числе нефти и газа. Кроме того, американским должностным лицам предписывается рассмотреть шаги "с целью приостановить участие РФ в ВТО". Пока не уточняется, когда законопроект будет рассмотрен Сенатом Конгресса США.

Согласно законопроекту, в связи с проведением Россией операции на Украине "должен быть введен запрет на ввоз в США" энергоносителей из РФ, в том числе нефти и газа. Предусмотрен ряд исключений из этих правил.

Кроме того, американским должностным лицам предписывается принять меры с тем, чтобы "призвать других членов ВТО приостановить торговые уступки для РФ". Чиновники США также должны "рассмотреть возможность предпринять дальнейшие шаги с целью приостановить участие РФ в ВТО". Пока не уточняется, когда законопроект будет рассмотрен Сенатом Конгресса США.

Президент США Джо Байден во вторник уже подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,Конгресс США,ЕС,ВТО,
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