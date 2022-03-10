В ЛНР и ДНР сообщили об обстрелах населенных пунктов

По состоянию на 07.00 мск 10 марта украинские войска шесть раз обстреливали территорию ЛНР. Атакам подверглись шесть населенных пунктов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В результате в населенном пункте Первомайск была ранена мирная жительница. Здесь также поврежден газопровод среднего давления. В Голубовском повреждена линия электропередач 35 кВт, в результате чего обесточены поселки Донецкий и Голубовское.
Представительство ДНР в СЦКК сообщило в четверг, что украинские войска обстреляли Горловку. Выпущено пять мин калибром 120 миллиметров. Кроме того, ночью была обстреляна Пантелеймоновка, выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что за сутки подразделения народной милиции Донецкой республики продвинулись в Мариуполе на расстояние более одного километра. На другом направлении народная милиция ДНР продвинулись на 4 километра и овладела населенными пунктами Сигнальное, Тарамчук, Еленов и Трудовое. Войска Луганской Народной Республики взяли под контроль населенные пункты Тошковка и Грачево, продвинувшись на 2 километра.