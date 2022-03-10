В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 116.08EUR 126.44
Войти в почту
50 минут назад

В ЛНР и ДНР сообщили об обстрелах населенных пунктов

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 1

По состоянию на 07.00 мск 10 марта украинские войска шесть раз обстреливали территорию ЛНР. Атакам подверглись шесть населенных пунктов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В ЛНР и ДНР сообщили об обстрелах населенных пунктов
Фото: ReutersReuters

В результате в населенном пункте Первомайск была ранена мирная жительница. Здесь также поврежден газопровод среднего давления. В Голубовском повреждена линия электропередач 35 кВт, в результате чего обесточены поселки Донецкий и Голубовское.

Представительство ДНР в СЦКК сообщило в четверг, что украинские войска обстреляли Горловку. Выпущено пять мин калибром 120 миллиметров. Кроме того, ночью была обстреляна Пантелеймоновка, выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что за сутки подразделения народной милиции Донецкой республики продвинулись в Мариуполе на расстояние более одного километра. На другом направлении народная милиция ДНР продвинулись на 4 километра и овладела населенными пунктами Сигнальное, Тарамчук, Еленов и Трудовое. Войска Луганской Народной Республики взяли под контроль населенные пункты Тошковка и Грачево, продвинувшись на 2 километра.

В мире,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители