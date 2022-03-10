В ЛНР и ДНР сообщили об обстрелах населенных пунктов

По состоянию на 07.00 мск 10 марта украинские войска шесть раз обстреливали территорию ЛНР. Атакам подверглись шесть населенных пунктов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В результате в населенном пункте Первомайск была ранена мирная жительница. Здесь также поврежден газопровод среднего давления. В Голубовском повреждена линия электропередач 35 кВт, в результате чего обесточены поселки Донецкий и Голубовское.

Представительство ДНР в СЦКК сообщило в четверг, что украинские войска обстреляли Горловку. Выпущено пять мин калибром 120 миллиметров. Кроме того, ночью была обстреляна Пантелеймоновка, выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров.