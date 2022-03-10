Блинкен и Кулеба обсудили помощь Киеву

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора обсудили ряд вопросов, касающихся предоставления Киеву дополнительной военной помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
Как говорится в документе, руководители внешнеполитических ведомств обсудили прилагаемые усилия со стороны Запада с целью предоставить Украине дополнительную военную помощь и гуманитарную поддержку для противостояния России. Они также обсудили дипломатическую работу, направленную на прекращение военного конфликта на территории Украины.
Ранее оказание военной помощи Украине по телефону обсудили министр обороны США Ллойд Остин и его польский коллега Мариуш Блащак. Об этом говорится в документе, распространенном пресс-секретарем Пентагона Джоном Кирби. Министры обороны США и Польши обсудили варианты эффективного оказания помощи Вооруженным силам Украины. Кроме того, Остин и Блащак «провели обзор расстановки сил Соединенных Штатов, чтобы укрепить средства сдерживания на восточном фланге НАТО». Обзор учитывал недавнюю переброску в Польшу американских комплексов Patriot для противодействия потенциальным угрозам.