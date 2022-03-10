Блинкен и Кулеба обсудили помощь Киеву

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора обсудили ряд вопросов, касающихся предоставления Киеву дополнительной военной помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Фото: Reuters Reuters

Как говорится в документе, руководители внешнеполитических ведомств обсудили прилагаемые усилия со стороны Запада с целью предоставить Украине дополнительную военную помощь и гуманитарную поддержку для противостояния России. Они также обсудили дипломатическую работу, направленную на прекращение военного конфликта на территории Украины.