Джонсон пообещал Зеленскому ужесточить санкции против РФ

Великобритания усилит санкционное давление на Россию, чтобы нанести ее экономике максимальный ущерб. Об этом заявил глава британского правительства Борис Джонсон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное канцелярией британского премьера.
«Премьер-министр обязался еще больше усилить эти санкции в отношении России, чтобы вызвать максимальный экономический эффект», — говорится в сообщении. Подчеркивается, что Борис Джонсон также обрисовал осуществляемую Великобританией работу, которая обеспечивает Украину необходимым для защиты оружием.
Зеленский по итогам беседы поблагодарил Джонсона за его противодействие действиям России на территории Украины.
Великобритания с конца февраля ввела против России несколько пакетов санкций. В числе первых под ограничения попали банк ВТБ, «Аэрофлот», «Ростех», ОСК и ОАК. Кроме того, ограничения коснулись президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Их счета в Великобритании в случае обнаружения будут заморожены.
Ранее глава Министерства финансов США Джанет Йеллен проинформировала своих коллег из Австралии, Британии, Канады и Новой Зеландии о необходимости тесных контактов для ввода новых санкционных ограничений против России в