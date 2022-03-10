Джонсон пообещал Зеленскому ужесточить санкции против РФ

Великобритания усилит санкционное давление на Россию, чтобы нанести ее экономике максимальный ущерб. Об этом заявил глава британского правительства Борис Джонсон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное канцелярией британского премьера.

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«Премьер-министр обязался еще больше усилить эти санкции в отношении России, чтобы вызвать максимальный экономический эффект», — говорится в сообщении. Подчеркивается, что Борис Джонсон также обрисовал осуществляемую Великобританией работу, которая обеспечивает Украину необходимым для защиты оружием.

Зеленский по итогам беседы поблагодарил Джонсона за его противодействие действиям России на территории Украины.

Великобритания с конца февраля ввела против России несколько пакетов санкций. В числе первых под ограничения попали банк ВТБ, «Аэрофлот», «Ростех», ОСК и ОАК. Кроме того, ограничения коснулись президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Их счета в Великобритании в случае обнаружения будут заморожены.