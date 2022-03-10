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15 минут назад

Джонсон пообещал Зеленскому ужесточить санкции против России

Елена Прошина

Великобритания усилит санкционное давление на Россию, чтобы нанести ее экономике максимальный ущерб. Об этом заявил глава британского правительства Борис Джонсон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное канцелярией британского премьера.

Джонсон пообещал Зеленскому ужесточить санкции против РФ
Фото: ReutersReuters

«Премьер-министр обязался еще больше усилить эти санкции в отношении России, чтобы вызвать максимальный экономический эффект», — говорится в сообщении. Подчеркивается, что Борис Джонсон также обрисовал осуществляемую Великобританией работу, которая обеспечивает Украину необходимым для защиты оружием.

Зеленский по итогам беседы поблагодарил Джонсона за его противодействие действиям России на территории Украины.

Великобритания с конца февраля ввела против России несколько пакетов санкций. В числе первых под ограничения попали банк ВТБ, «Аэрофлот», «Ростех», ОСК и ОАК. Кроме того, ограничения коснулись президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Их счета в Великобритании в случае обнаружения будут заморожены.

Ранее глава Министерства финансов США Джанет Йеллен проинформировала своих коллег из Австралии, Британии, Канады и Новой Зеландии о необходимости тесных контактов для ввода новых санкционных ограничений против России в

В мире,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,Джанет Йеллен,Сергей Лавров,Владимир Путин,ОАК,Банк ВТБ,Казначейство США,Аэрофлот,Ростех,
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