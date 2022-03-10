Маск сообщил, что отправил генераторы на Украину

"Мы также отправили адаптеры для энергоснабжения от автомобилей, генераторы, электробатареи и солнечные панели для территорий, оставшихся без электричества", - написал он в своем Twitter, комментируя доставку на Украину очередной партии оборудования для приема сигналов спутников Starlink.

Ранее Маск сообщил, что Украина подключена к системе Starlink для обеспечения интернет-связи в тех местах, где она стала недоступна.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.