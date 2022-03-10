ООН призвала отказаться от наносящих ущерб гражданам санкций

Введенные против России двусторонние санкции не должны вредить обычным гражданам. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на фоне ограничительных мер против России, сообщает РИА Новости.
Журналисты спросили его о возможном воздействии двусторонних санкций на поставки вакцин от COVID-19 из России. Дюжаррик ответил, что не знает о том, окажут ли введенные санкции влияние на экспорт вакцин.
«Но наша принципиальная позиция всегда была, что санкции не должны наносить ущерба гражданским лицам. Это наша позиция», - заявил он.
Ранее стало известно, что с 10 марта международные платежные системы Visa и Mastercard приостанавливают свою работу в России. В Банке России и Национальной системе платежных карт пояснили, что карты этих систем, выпущенные российскими банками, будут работать на территории РФ в нормальном режиме, однако ими больше нельзя будет расплатиться за границей. Сервисы ApplePay и GooglePay также перестанут работать.
Кроме того, одна из клиник в Германии в связи с эскалацией конфликта на Украине отказалась принимать граждан России и Белоруссии. В медицинском учреждении подчеркнули, что «решительно осуждают вторжение России при поддержке белорусского правительства».