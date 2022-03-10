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53 минуты назад

Новым президентом Венгрии избрали Каталин Новак

ТАССТАССиещё 3

Новым президентом Венгрии избрана Каталин Новак, она сменит на этом посту Яноша Адера. За ее кандидатуру в четверг проголосовали две трети депутатов Государственного собрания (однопалатного парламента) страны, который вел трансляцию заседания на своем сайте.

Пост президента Венгрии впервые заняла женщина
Фото: novakkatalin.hunovakkatalin.hu

Новак стала первой женщиной в истории, которая займет должность президента Венгрии. До недавнего времени она являлась министром по делам семьи, ее кандидатура была выдвинута правящей партией "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", возглавляемой премьер-министром Виктором Орбаном. Срок полномочий Адера, который находится на посту президента с 2012 года, истекает 10 мая.

В мире,Виктор Орбан,
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