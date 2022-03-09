Зеленский разрешил украинцам использовать оружие во время военного положения

«В период действия военного положения граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины <...> могут участвовать в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации и/или других государств, в том числе получить огнестрельное оружие и боеприпасы к нему», - говорится в указе.