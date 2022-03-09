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19 минут назад

Зеленский разрешил украинцам использовать оружие во время военного положения

Вероника Полынина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, позволяющий всем жителям Украины использовать оружие против российских военных. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Верховной рады.

Зеленский разрешил украинцам использовать оружие во время военного положения
Фото: president.gov.uapresident.gov.ua

Разрешение на использование огнестрельного оружия будет действовать во время военного положения.

«В период действия военного положения граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины <...> могут участвовать в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации и/или других государств, в том числе получить огнестрельное оружие и боеприпасы к нему», - говорится в указе.

25 февраля Владимир Зеленский подписал указ «О всеобщей мобилизации», которая проводится по всей стране в течение 90 суток со дня вступления указа в силу.

27 февраля президент Украины объявил о формировании в стране иностранного легиона территориальной обороны. Позже он постановил ввести безвизовый режим для прибывающих в страну из-за рубежа для участия в боевых действиях.

В мире,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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