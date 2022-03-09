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27 минут назад

Самолет с Трампом на борту совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя

Елена Прошина

Самолет с бывшим президентом США Дональдом Трампом на борту совершил вынужденную посадку в Новом Орлеане из-за отказа двигателя в воздушном пространстве над Мексиканским заливом. Об этом сообщила газета Washington Post

Самолет с Трампом на борту совершил вынужденную посадку
Фото: ReutersReuters

По данным издания, инцидент произошел 5 марта. Трамп направлялся из Нового Орлеана в штат Флорида в свое поместье Мар-а-Лаго близ Палм-Бич.

Отмечается, что самолет, на котором летел бывший американский лидер, принадлежит одному из крупных доноров Республиканской партии США. Ее членом также является и Трамп.

Через несколько часов после благополучной посадки в аэропорту Нового Орлеана экс-глава США вылетел во Флориду другим бортом.

В мире,Дональд Трамп,Республиканская партия США,
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