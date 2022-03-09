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29 минут назад

Президент Кубы выступил с обвинениями в адрес США и НАТО

Газета.RuГазета.Ru

США и НАТО последовательно осаждают Россию. Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, сообщает телеканал «360».

Президент Кубы выступил с обвинениями в адрес США и НАТО
Фото: официальный сайт Администрации Санкт-Петербургаофициальный сайт Администрации Санкт-Петербурга

«Российскую Федерацию взяли в агрессивное окружение. Десятилетиями продолжалась работа США по расширению вокруг нее своей военной гегемонии посредством продолжающейся экспансии НАТО в странах Восточной Европы.

С 1999 года — в нарушение обязательств североамериканских, европейских и советских лидеров после объединения Германии, развала Советского Союза», — заявил кубинский политик в ходе выступления.

Он подчеркнул, что конфликта можно было бы избежать, если бы к требованиям РФ о гарантиях безопасности относились серьезно и с уважением. Однако Запад своим поведением буквально «подвел Россию к черте».

«Думать, что Россия останется беззащитной перед агрессивным военным окружением НАТО, — по меньшей мере безответственно», — добавил Бермудес.

Он также отметил, что использование разного рода санкций в качестве инструмента давления на РФ лишь усугубляет мировой кризис и осложняет международную экономическую ситуацию, ранее и без того сильно пострадавшую после двух лет пандемии.

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