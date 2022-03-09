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1 час назад

Запад призвали рассмотреть возможность вступления Украины в Евросоюз

Lenta.ruLenta.ru

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Западу следует предложить Украине перспективу вступления в Европейский союз (ЕС), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба правительства страны.

Запад призвали рассмотреть возможность вступления Украины в Евросоюз
Фото: ReutersReuters

На выступлении в Европейском парламенте Каллас призвала рассмотреть возможность вступления Украины в Евросоюз и назвала это моральным долгом Запада.

«Предложить Украине перспективу вступления в Европейский союз не только в наших интересах — это наш моральный долг. Украина борется не только за себя, но и за Европу. Если не сейчас, то когда?!» — подчеркнула она.

Эстонский премьер добавила, что в связи с ситуацией на Украине необходимо сделать оборону Европы более эффективной. Это предполагает «разумное и согласованное планирование расходов».

«Нам нужно сосредоточиться на возможностях, которые слишком затратны для самостоятельной разработки каждым отдельным государством, например, на противовоздушной обороне для защиты от ракетных ударов», — отметила политик.

По мнению Каллас, Евросоюзу следует скорее снизить свою энергетическую зависимость от газа и нефти России.

7 марта Совет ЕС начал рассматривать заявки Украины, Грузии и Молдавии на вступление в союз. Предполагается, что Еврокомиссия должна сделать официальное заявление насчет обращений трех государств.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. После этого большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц.

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