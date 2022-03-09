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1 час назад

СМИ: митинг в поддержку России прошел в столице Черногории

ТАССТАССиещё 1

Манифестация в поддержку России прошла в среду в столице Черногории Подгорице. Об этом сообщил портал In4s.

В Черногории прошла акция в поддержку России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, акция прошла напротив здания парламента Черногории. Собравшиеся держали транспаранты с лозунгами "Молись Богу и держись России" (изречение св. Петра Цетиньского - прим. ТАСС), "Сербы в Черногории - русские на Украине". Люди протестовали против действий официальной Подгорицы, которая присоединилась к антироссийским санкциям ЕС и объявила персоной нон грата одного из российских дипломатов в республике.

Черногория внесена в список недружественных России стран. Манифестанты развернули большой плакат с надписью на русском языке такого содержания: "Ваш враг - наше правительство, мы твердо стоим на вашей стороне, черногорцы и русские - братья навек!"

1 марта черногорские власти присоединились ко всем санкциям ЕС против России. Президент Мило Джуканович заявил о солидарности с Украиной после саммита стран - членов НАТО.

В Черногории проходят акции в поддержку России. Такие манифестации состоялись в столице, во втором по величине городе республики Никшиче, в городах Бар и Биело-Поле.

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