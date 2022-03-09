В ДНР рассказали о планах украинских националистов убить священников

В штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) рассказали, что украинские националисты планируют убить священников монастыря в селе Никольское Волновахского района. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба.

Фото: Adrien Vautier / Globallookpress.com Adrien Vautier / Globallookpress.com

«Мирные жители села Никольское сообщили о подготовке националистической группировкой боевиков, находящихся в населенном пункте, к зачистке Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, обители Батюшки Зосимы. Призываем командование украинских парамилитарных формирований нацистов не допустить кровопролития. Каждый из вас на отдельном контроле», — сказано в сообщении.

Отмечается, что они хотят пойти на такой шаг из-за того, что священнослужители отказались от мобилизации для войны против российских военных.