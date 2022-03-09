В ООН призвали отказаться от наносящих ущерб россиянам санкций

В Организации Объединенных Наций (ООН) призвали, чтобы санкции не наносили ущерба обычным россиянам. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

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Дюжаррика спросили о возможном воздействии двусторонних санкций на поставки вакцин от коронавируса из России. «Я не уверен, что знаю достаточно о том, какое воздействие оказывают двусторонние санкции на экспорт вакцин», — сказал он.

Представитель генсека отметил, что принципиальная позиция ООН заключается в том, что необходимо отказаться от санкций, которые могли бы нанести ущерб гражданским лицам. «Это наша позиция», — заключил он.