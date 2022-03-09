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32 минуты назад

Зеленский сообщил, что его семья находится на Украине

ТАССТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что его семья находится на родине. Об этом он заявил в интервью газете Die Zeit, выдержки из которого опубликованы в среду.

Зеленский раскрыл местонахождение своей семьи
Фото: ReutersReuters

"Моя семья на Украине", - сказал Зеленский.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса за помощью. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.

Журналист CNN показал фото из «бункера Зеленского»

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