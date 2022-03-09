Зеленский раскрыл местонахождение своей семьи

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что его семья находится на родине. Об этом он заявил в интервью газете Die Zeit, выдержки из которого опубликованы в среду.
"Моя семья на Украине", - сказал Зеленский.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса за помощью. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.