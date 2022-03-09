В Словакии осквернили памятник красноармейцам

Памятник советским воинам-освободителям осквернен в городе Свидник, расположенном в Восточной Словакии на границе с Украиной. Об этом сообщило в среду на своей странице в Facebook посольство РФ в Словакии. Там же выложены фотографии, на которых виден причиненный вандалами ущерб.

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"В ночь с 8 на 9 марта злоумышленниками осквернен памятник воину-освободителю на мемориальном кладбище солдат Советской Армии в городе Свидник, - отмечается в сообщении. - Крайне возмущены очередным вопиющим актом вандализма, бессовестным и постыдным надругательством над памятью павших. Это подлое преступление, безусловно, стало следствием разнузданной русофобской кампании, развернутой в том числе в словацких СМИ".

Подобного рода инциденты самым разрушительным образом сказываются на добрых отношениях между россиянами и словаками, отметили там. "Требуем найти и наказать виновных, вернуть мемориалу его первоначальный вид", - заявило посольство.