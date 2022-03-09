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32 минуты назад

Премьер Италии оценил длительность санкций против РФ

Вероника Полынина

Санкции в отношении России продлятся долго. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги, сообщает РИА «Новости».

Премьер Италии оценил длительность санкций против РФ
Фото: ReutersReuters

Выступая в Палате депутатов итальянского парламента, Драги заявил, что санкции против России будут длительными, итальянцы должны быть к этому готовы, для них антироссийские санкции должны оказаться «посильными».

«Мы не имеем никакого намерения отступать от нашей политики санкций, которые были согласованы со всеми союзниками, в то же время мы должны сделать все, чтобы они могли соответствовать нашему внутреннему курсу», - добавил премьер-министр.

Раскрыто условие отмены западных санкций против России

Он отметил, что правительству страны еще только предстоит проанализировать последствия введенных мер, такие как рост инфляции и снижение темпов роста экономики.

Глава правительства заверил, что власти предпримут все возможные способы поддержки домохозяйств и компаний.

10-11 марта в Париже состоится неформальный саммит глав стран Евросоюза, на котором будут обсуждаться новые антироссийские санкции. В частности, лидеры стран-членов ЕС обсудят персональные санкции, а также расширение списка банков, которые будут отключены от системы SWIFT. В ЕС также планируют определиться с датой, когда страны союза смогут отказаться от покупки российских энергоресурсов.

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