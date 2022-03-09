Премьер Италии оценил длительность санкций против РФ

Санкции в отношении России продлятся долго. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги, сообщает РИА «Новости».

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Выступая в Палате депутатов итальянского парламента, Драги заявил, что санкции против России будут длительными, итальянцы должны быть к этому готовы, для них антироссийские санкции должны оказаться «посильными».

«Мы не имеем никакого намерения отступать от нашей политики санкций, которые были согласованы со всеми союзниками, в то же время мы должны сделать все, чтобы они могли соответствовать нашему внутреннему курсу», - добавил премьер-министр.

Он отметил, что правительству страны еще только предстоит проанализировать последствия введенных мер, такие как рост инфляции и снижение темпов роста экономики.

Глава правительства заверил, что власти предпримут все возможные способы поддержки домохозяйств и компаний.