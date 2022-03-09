МИД Белоруссии заявил о теракте на территории посольства в Италии

У белорусского посольства в Италии произошёл взрыв самодельного устройства. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

Фото: Gettyimages.ru © da-kuk Gettyimages.ru © da-kuk

«9 марта 2022 года в 04:03—04:05 неизвестные лица в масках с использованием мер предосторожности подошли к зданию белорусского загранучреждения, держа в руках неустановленные предметы. Затем они их подожгли и перебросили на территорию посольства», — приводит БЕЛТА сообщение.

Как уточняется, «взрыв одного из устройств произошёл в непосредственной близости от газовой трубы, что представляет опасность всему зданию и может говорить о соответствующих целях злоумышленников».

В МИД уточнили, что «один из предметов не сдетонировал».

В результате его визуального осмотра установлено, что он представляет из себя «полноценное самодельное взрывное устройство, начинённое порохом».

5 марта сообщалось, что на российского дипломата в Вильнюсе совершено нападение с применением физической силы.