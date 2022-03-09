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47 минут назад

Британцы возмутились ростом цен из-за ситуации на Украине

Елена Прошина

Среди читателей британской газеты Daily Mail разразились бурные обсуждения возможного повышения цен на продукты питания и бензин из-за событий на Украине. Волну комментариев спровоцировала статья о планах сети пекарен Greggs во второй раз за год поднять цены на свою продукцию. Сообщения британцев процитировало агентство РИА «Новости».

Британцы возмутились ростом цен из-за ситуации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, по мнению пользователя с ником beyond repair, пока «власти страны тратят бесчисленные средства на решение конфликтов за границей и регулярно повышают себе зарплату, бедные и пожилые люди голодают и мерзнут дома».

Читатель jo подчеркнул, что «лидеры Великобритании продолжают загонять граждан из одного кризиса в другой». В свою очередь Potatowithawig уверен, что в действие привели «глобальный план по истреблению среднего класса».

«Мне, конечно, жалко Украину, но мне также жалко людей, которые здесь у нас не смогут свести концы с концами. Санкции заставляют страдать всех», — написал hotpots.

А Critical Thinking1 и вовсе потребовал немедленно отменить топливный налог в стране.

«У меня на работе кофе из автомата подорожал на десять центов за восемь дней! Только не говорите, что кофе нам тоже Украина поставляет», — добавила SANDRA.

По мнению nhuggy, «вся эта ситуация стала следствием использования США и западными странами Украины с целью провоцирования России». Он подчеркнул, что Запад «делает это как минимум с 2016 года».

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