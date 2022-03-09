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1 час назад

Экстренная встреча глав Минэнерго стран G7 пройдет 10 марта

ТАССТАСС

Руководители энергетических ведомств стран Группы семи (G7) проведут экстренную встречу 10 марта для обсуждения ситуации на рынках газа и нефти вследствие роста цен на энергоносители из-за антироссийских санкций. Об этом в среду сообщил министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг.

Главы Минэнерго стран G7 проведут экстренную встречу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Завтра состоится внеочередная встреча министров энергетики G7 для обсуждения дальнейших шагов [по обеспечению поставок сырья]", - сказал Квартенг, выступая в Палате общин британского парламента.

В мире,Парламент Великобритании,
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