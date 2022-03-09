Главы Минэнерго стран G7 проведут экстренную встречу

Руководители энергетических ведомств стран Группы семи (G7) проведут экстренную встречу 10 марта для обсуждения ситуации на рынках газа и нефти вследствие роста цен на энергоносители из-за антироссийских санкций. Об этом в среду сообщил министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг.