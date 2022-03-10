Абхазия установила дипломатические отношения с ЛНР

Абхазия установила с Луганской Народной Республикой дипломатические отношения, готовится проект договора о дружбе и сотрудничестве между двумя республиками, сообщает пресс-служба МИД Абхазии.

«10 марта 2022 года Республика Абхазия и Луганская Народная Республика установили дипломатические отношения посредством обмена нотами», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о признании Абхазии. Он добавил, что Абхазию и ЛНР уже давно связывают дружественные связи.