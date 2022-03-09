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23 минуты назад

Украина отзывает своих миротворцев со всего мира

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

На Украину вернутся несколько сотен военнослужащих, находящихся на миротворческих миссиях по всему миру, заявил советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Украина отзывает своих миротворцев со всего мира
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил CNN во вторник, что около 300 человек из миротворческих сил вернутся на Украину», – цитирует сообщение американского телеканала РИА «Новости».

Напомним, во вторник Зеленский подписал указ об отзыве миротворцев, которые принимают участие в международных операциях по поддержанию мира, для участия в боевых действиях.

В мире,Алексей Арестович,Владимир Зеленский,
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