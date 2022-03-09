Украина отзывает своих миротворцев со всего мира

На Украину вернутся несколько сотен военнослужащих, находящихся на миротворческих миссиях по всему миру, заявил советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Алексей Арестович .

«Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил CNN во вторник, что около 300 человек из миротворческих сил вернутся на Украину», – цитирует сообщение американского телеканала РИА «Новости».

Напомним, во вторник Зеленский подписал указ об отзыве миротворцев, которые принимают участие в международных операциях по поддержанию мира, для участия в боевых действиях.