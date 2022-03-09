Экс-премьер Израиля Нетаньяху заразился COVID-19

Лидер оппозиции, бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заразился коронавирусом.
ПРЦ-тест Нетаньяху показал положительный результат. Сообщается, что политик чувствует себя хорошо, следует рекомендациям врачей, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщает новостной портал Walla.
«Полного и скорейшего выздоровления Биньямину Нетаньяху. Выздоравливай», – написал в Twitter премьер-министр Нафтали Беннет.
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид присоединился к пожеланиям скорейшего выздоровления, отметив, что «здоровье важнее всего».