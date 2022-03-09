Ереван обвинил Баку в новых обстрелах на границе

Ереван вслед за Баку заявил об очередных обстрелах на армяно-азербайджанской границе, сообщается на сайте Минобороны страны. Отмечается, что огонь был подавлен в результате ответных действий армянской стороны.

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Обстрел начался 9 марта в районе 13:10. Огонь был подавлен в результате ответных действий армянской стороны. С 15:00 ситуация в этой части границы относительно стабильная, — говорится в заявлении.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило об очередной провокации армянской стороны на Ходжалинском и Гёранбойском направлениях. В ведомстве подчеркнули, что Баку, в свою очередь, не наносит ударов по гражданской инфраструктуре, а только по позициям незаконных армянских вооружённых формирований.