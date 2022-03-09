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19 минут назад

Шольц: Германия осознает риски в случае отказа от российского газа

Елена Прошина

В Германии осознают серьезность ситуации в случае прекращения поставок Россией энергоресурсов. Об этом на брифинге в среду заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает РИА «Новости».

Шольц: Германия осознает риски в случае отказа от российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы абсолютно едины с нашими партнерами, особенно с Канадой и США, в том, что зависимость от импорта ископаемого сырья в Европе совершенно другая, нежели у них... Поэтому вещи, которые можно сделать, разнятся. Все знают, что мы в краткосрочной перспективе столкнулись с вызовами и должны их преодолеть, особенно если дойдет до того, что экономические связи в этой сфере перестанут работать так, как они работали в последние годы и десятилетия», — сказал Шольц.

При этом он отметил, что подготовиться к подобной ситуации будет сложно. По словам Шольца, в правительстве Германии об этом точно знают, поскольку уже начали это делать.

В мире,Олаф Шольц,
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