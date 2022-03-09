СМИ: Французские политики захотели выйти из "бесполезной" НАТО

Французские политики все чаще заявляют о необходимости выйти из НАТО. Трое из пяти ключевых кандидатов на президентских выборах во Франции критикуют Североатлантический альянс, пишет "ИноСМИ" со ссылкой на Global Times.

Фото: REUTERS/Ints Kalnins REUTERS/Ints Kalnins

Так, в начале марта ультралевый участник предвыборной гонки Жан-Люк Меланшон в своем твиттере назвал НАТО бесполезной организацией. А за три месяца до этого подобное заявление сделал ультраправый кандидат в президенты Эрик Земмур. Он призвал Париж покинуть Альянс.

Еще один претендент на главный пост в стране от ультраправых Марин Ле Пен сообщила, что в случае ее избрания Франция выйдет из НАТО.

В марте обозреватель Бенджамин Нортон, проживающий в Латинской Америке, написал на своей странице в твиттере, что если какая-то страна Европы и может бросить вызов Альянсу, то это Франция.

Как отмечает издание, Париж всегда тяготел к стратегической автономии. Нынешний французский лидер Эммануэль Макрон выражал разочарованность в НАТО. В 1966 году первый президент Франции Шарль де Голль вывел силы из-под командования Альянса, а через год он добился переезда штаб-квартиры военного блока из Парижа в знак протеста против превосходства США над Европой.