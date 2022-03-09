В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 116.08EUR 126.44
Войти в почту
7 минут назад

СМИ: Французские политики захотели выйти из "бесполезной" НАТО

Мария Иванова

Французские политики все чаще заявляют о необходимости выйти из НАТО. Трое из пяти ключевых кандидатов на президентских выборах во Франции критикуют Североатлантический альянс, пишет "ИноСМИ" со ссылкой на Global Times.

СМИ: Французские политики захотели выйти из "бесполезной" НАТО
Фото: REUTERS/Ints KalninsREUTERS/Ints Kalnins

Так, в начале марта ультралевый участник предвыборной гонки Жан-Люк Меланшон в своем твиттере назвал НАТО бесполезной организацией. А за три месяца до этого подобное заявление сделал ультраправый кандидат в президенты Эрик Земмур. Он призвал Париж покинуть Альянс.

Еще один претендент на главный пост в стране от ультраправых Марин Ле Пен сообщила, что в случае ее избрания Франция выйдет из НАТО.

В марте обозреватель Бенджамин Нортон, проживающий в Латинской Америке, написал на своей странице в твиттере, что если какая-то страна Европы и может бросить вызов Альянсу, то это Франция.

Как отмечает издание, Париж всегда тяготел к стратегической автономии. Нынешний французский лидер Эммануэль Макрон выражал разочарованность в НАТО. В 1966 году первый президент Франции Шарль де Голль вывел силы из-под командования Альянса, а через год он добился переезда штаб-квартиры военного блока из Парижа в знак протеста против превосходства США над Европой.

Призывы выйти из состава НАТО, сделанные кандидатами в президенты, свидетельствуют о том, что Франция видит структурные проблемы этого объединения. Североатлантический альянс показал свою неэффективность в противостоянии нетрадиционным вызовам. Помимо этого, Вашингтон принуждает своих союзников тратить больше средств на оборону, что вызывает недовольство, говорится в материале.

В мире,Эрик Земмур,Эммануэль Макрон,Марин Ле Пен,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители