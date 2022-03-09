В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 116.08EUR 126.44
Войти в почту
1 час назад

Власти Украины насчитали более десятка покушений на Зеленского

Lenta.ruLenta.ru

Офис президента Украины насчитал более 10 попыток ликвидировать президента страны Владимира Зеленского. Такими подсчетами поделился советник главы ведомства Михаил Подоляк. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти Украины насчитали более десятка покушений на Зеленского
Фото: Umit Bektas / ReutersUmit Bektas / Reuters

«Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка», — рассказал Подоляк. Выводы в Офисе президента сделали на основании того, что к ним постоянно поступают сообщения о пытающихся проникнуть в правительственный квартал Киева диверсионно-разведывательных группах (ДРГ).

Власти Украины с начала российской операции по защите Донбасса несколько раз сообщали о якобы попытках покушения на Зеленского. По версии украинцев, эти попытки успешно предотвращаются. Подоляк убежден, что это заслуга украинских спецслужб.

«У нас очень мощная сеть разведки и контрразведки — они все это отслеживают, и все эти ДРГ еще на подходах ликвидируются», — поделился советник.

Новости о политических убийствах на Украине в последние полгода появляются достаточно часто. В сентябре 2021 года неизвестные обстреляли автомобиль советника президента Сергея Шефира. А 5 марта Служба безопасности Украины (СБУ) убила члена украинской делегации на переговорах с Россией, финансиста Дениса Киреева.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала украинского президента неадекватным. «Уже специалисты должны разбираться, что там с ним происходит», — прокомментировала состояние Зеленского Захарова.

В мире,Сергей Шефир,Михаил Подоляк,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,СБУ,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители