Власти Украины насчитали более десятка покушений на Зеленского

Офис президента Украины насчитал более 10 попыток ликвидировать президента страны Владимира Зеленского. Такими подсчетами поделился советник главы ведомства Михаил Подоляк. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Umit Bektas / Reuters Umit Bektas / Reuters

«Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка», — рассказал Подоляк. Выводы в Офисе президента сделали на основании того, что к ним постоянно поступают сообщения о пытающихся проникнуть в правительственный квартал Киева диверсионно-разведывательных группах (ДРГ).

Власти Украины с начала российской операции по защите Донбасса несколько раз сообщали о якобы попытках покушения на Зеленского. По версии украинцев, эти попытки успешно предотвращаются. Подоляк убежден, что это заслуга украинских спецслужб.

«У нас очень мощная сеть разведки и контрразведки — они все это отслеживают, и все эти ДРГ еще на подходах ликвидируются», — поделился советник.

Новости о политических убийствах на Украине в последние полгода появляются достаточно часто. В сентябре 2021 года неизвестные обстреляли автомобиль советника президента Сергея Шефира. А 5 марта Служба безопасности Украины (СБУ) убила члена украинской делегации на переговорах с Россией, финансиста Дениса Киреева.