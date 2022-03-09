Оценена вероятность отказа Европы от российской нефти

«Они могут теоретически отказаться от наших энергоресурсов, но для них это будет большим шоком, поэтому, я думаю, что они не рискнут пойти на такой шаг, если не случится какой-то дополнительной эскалации. Я думаю, на мгновенное эмбарго они не готовы, сложновато для них это сделать, возможно, придут к этому постепенно», — поделился Митрахович. Для того, чтобы адаптироваться и без шока отказаться от российской нефти, Европе, по его мнению, потребуется несколько лет.