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9 минут назад

Посол Украины в ФРГ назвал ужасным недавний телефонный разговор Зеленского и Шольца

ТАССТАССиещё 11

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал ужасным прошедший в понедельник телефонный разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которого в том числе обсуждались перспективы вступления Украины в Европейский союз. Такое мнение он выразил в четверг агентству DPA в преддверии неформального саммита глав государств и правительств Евросоюза в Версале.

Посол Украины назвал ужасным разговор Зеленского и Шольца
Фото: ReutersReuters

"Разговор был ужасным. Опять та же блокада. Без дальновидности", - отметил Мельник, добавив, что Украина все равно надеется на то, что Германия изменит свою позицию. В этом контексте он вновь призвал власти ФРГ поддержать перспективы вступления Украины в состав Европейского союза. "Речь идет не о том, чтобы получить членство завтра. Нам не нужен бесплатный билет. Однако мы хотим, чтобы это произошло в ускоренном порядке, в течение нескольких лет", - пояснил посол.

СМИ: Украину поддержат на саммите ЕС, но не предложат вступить в союз

Вместе с тем Мельник также обратился к властям ФРГ с просьбой прекратить импорт энергоносителей из России, назвав отказ Германии пойти на такой шаг "морально неприемлемым".

В четверг в Версале - в юго-западном предместье столицы Франции, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС, - открывается двухдневный неформальный саммит глав государств и правительств Евросоюза. Изначально предполагалось, что лидеры стран ЕС обсудят будущее Евросоюза, но в результате повестка встречи полностью посвящена ситуации на Украине и ее последствиям. Как пояснил журналистам в Брюсселе представитель ЕС, одним из главных вопросов саммита станет заявка Украины на вступление в состав сообщества. При этом дипломат дал понять, что Киеву не стоит ожидать каких-либо быстрых решений, так как процесс вступления новой страны в ЕС является долгим. Лидеры ЕС будут также обсуждать новые санкции в отношении России в связи с военной операцией на Украине.

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