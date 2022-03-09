Зеленский ужесточил ответственность за госизмену

В Верховной раде сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за государственную измену. Теперь осуждённые по этой статье могут быть приговорены к пожизненному заключению, передаёт РИА Новости.

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Закон предусматривает, что в санкциях статей 111 (государственная измена) и 113 (диверсия) УК Украины устанавливается максимальное наказание в условиях военного положения, а именно в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы, с обязательной конфискацией всего имущества, — говорится в сообщении.

Ранее депутату Верховной рады Украины Илье Киве было предъявлено подозрение в госизмене, покушении на территориальную целостность и незаконном обращении с оружием, сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. По её словам, в ближайшее время парламентария объявят в международный розыск.