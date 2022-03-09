Зеленский ужесточил наказание за мародерство

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за мародерство. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Владимир Зеленский подписал… закон Украины «о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за мародерство». Закон ужесточает наказание за присвоение чужого имущества на поле боя или использование трагических обстоятельств, боевых действий для собственной наживы путем ограбления людей, в том числе убитых или раненых», — говорится в публикации на сайте Верховной рады Украины.

Отмечается, что по закону предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 15 лет за грабеж, разбой или присвоение имущества, а также от 5 до 10 лет за мародерство.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.