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31 минуту назад

Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за мародерство

Газета.RuГазета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за мародерство. Об этом сообщает РИА «Новости».

Зеленский ужесточил наказание за мародерство
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Владимир Зеленский подписал… закон Украины «о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за мародерство». Закон ужесточает наказание за присвоение чужого имущества на поле боя или использование трагических обстоятельств, боевых действий для собственной наживы путем ограбления людей, в том числе убитых или раненых», — говорится в публикации на сайте Верховной рады Украины.

Отмечается, что по закону предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 15 лет за грабеж, разбой или присвоение имущества, а также от 5 до 10 лет за мародерство.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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