Посол США обратился к американцам в России

Американский посол в РФ Джон Салливан призвал граждан США, находящихся в России, уехать сейчас или быть готовыми обходиться без поддержки посольства. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По мнению Салливана, российское правительство может закрыть посольство.

«Наша рекомендация следующая: уезжайте из России сейчас. Если вы думаете об отъезде, если вы можете уехать, уезжайте сейчас», - заявил дипломат.

Он посоветовал американцам, которые не могут или не хотят уезжать сейчас, продумать план действий, не включающий поддержку со стороны посольства.

Ранее Салливан выразил опасение, что посольство не сможет получить визы для рабочих, обслуживающих инфраструктуру в здании. Он сослался на проблемы с лифтами, генераторами и водяными насосами.