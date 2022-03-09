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38 минут назад

Посол США обратился к американцам в России

Мария Иванова

Американский посол в РФ Джон Салливан призвал граждан США, находящихся в России, уехать сейчас или быть готовыми обходиться без поддержки посольства. Об этом сообщает РИА Новости.

Посол США обратился к американцам в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Салливана, российское правительство может закрыть посольство.

«Наша рекомендация следующая: уезжайте из России сейчас. Если вы думаете об отъезде, если вы можете уехать, уезжайте сейчас», - заявил дипломат.

Он посоветовал американцам, которые не могут или не хотят уезжать сейчас, продумать план действий, не включающий поддержку со стороны посольства.

Ранее Салливан выразил опасение, что посольство не сможет получить визы для рабочих, обслуживающих инфраструктуру в здании. Он сослался на проблемы с лифтами, генераторами и водяными насосами.

На фоне украинского кризиса и вводимых против России санкций МИД Франции рекомендовал французам, чье присутствие в России не является обязательным, покинуть страну. Такую же рекомендацию дал МИД Великобритании.

В мире,Джон Салливан,Правительство РФ,
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