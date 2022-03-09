Боррель выразил озабоченность отключением энергии на ЧАЭС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил с генеральным директором МАГАТЭ ситуацию на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), назвав ее очень тревожной. Об этом Боррель написал в среду в Twitter.

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"Говорил с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси об очень тревожной ситуации на Чернобыльской АЭС. Я призываю Россию обеспечить безопасность ядерной инфраструктуры Украины. Полная поддержка МАГАТЭ в поиске практических решений в этой драматической ситуации", - написал он. Ранее о контактах с украинской стороной по данному вопросу сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Как сообщил на брифинге в среду в Москве заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков, украинские националисты совершили провокацию, нанеся удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторы.

В среду МАГАТЭ сообщило в своем Twitter, что не наблюдает никаких критических нарушений в системе безопасности Чернобыльской АЭС. Ранее украинский регулятор проинформировал агентство о том, что на ЧАЭС якобы отключено электроснабжение, которое используется в том числе для охлаждения отработавшего топлива. "МАГАТЭ считает, что тепловая нагрузка бассейна, в котором хранится отработанное топливо, и объем охлаждающей жидкости достаточны для эффективного отвода тепла без электроснабжения", - пояснили в агентстве.