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22 минуты назад

Китайцы объяснили отказ США от российской нефти

Мария Иванова

Читатели китайского портала «Гуаньча» заявили, что США решили ввести санкции против российской нефти, чтобы продавать Европе свои нефть и газ по более высоким ценам. Об этом рассказало РИА Новости.

Китайцы объяснили отказ США от российской нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На фоне украинского кризиса ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

8 марта президент США Джо Байден объявил, что Штаты запретили весь импорт российской нефти. Байден отметил, что это решение скажется на потребителях в США и призвал нефтегазовые компании не завышать цены.

По словам Байдена, Вашингтон с пониманием относится к тому, что ЕС не сможет присоединиться к этим санкциям. Он подчеркнул, что США «производят гораздо больше нефти внутри страны, чем вся Европа и почти все европейские страны, вместе взятые».

«Смысл действий США прост: Европа, тебе запрещается покупать российские нефть и газ, но я могу продать их по более высокой цене!» - так прокомментировал заявление Байдена один из китайских пользователей.

«США пытаются обмануть Европу, чтобы та послушалась и перестала импортировать российские ресурсы, чтобы затем Америка смогла по невероятно высокой цене продавать их», - согласился другой.

Еще один читатель предположил, что в случае санкций ЕС против российских энергоресурсов мировая цена на нефть поднимется до трех тысяч долларов за баррель.

В мире,Джозеф Байден,ЕС,
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