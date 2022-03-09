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28 минут назад

Родственники украинского замминистра поддержали Путина

Алиса Селезнёва

Заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков заявил, что больше не желает общаться со своими близкими родственниками, живущими в Москве и поддерживающими президента России Владимира Путина. Об этом он рассказал в интервью Politico.

Семья замглавы украинского министерства поддержала Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Борнякова, его не устраивает отношение родственников к украинскому кризису.

«У меня семья в Москве, и я спросил их, что они думают о том, что происходит на Украине. Они сказали, что поддерживают Путина... я сказал им, что больше не хочу с ними разговаривать... Как мы можем быть родственниками после этого», - заметил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он подчеркнул, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.

Украина объявила о введении военного положения на всей территории страны и разорвала с Россией дипломатические отношения. ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

В мире,Владимир Путин,ЕС,
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