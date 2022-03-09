Боррель призвал жителей ЕС снизить потребление энергии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал всех жителей Европы снизить потребление энергии, чтобы помочь избавиться от газовой зависимости от России. Об этом пишет РИА Новости.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие страны ввели против РФ обширные санкции.

8 марта американский лидер Джо Байден объявил, что США запрещают весь импорт российской нефти. В свою очередь российский вице-премьер Александр Новак предупредил, что западные страны могут столкнуться с ценами на нефть выше 300 долларов за баррель, и закрытием магистрального газопровода Россия-Германия, если запретят поставки энергоносителей из России.

По мнению Борреля, европейские страны «должны перерезать пуповину, которая соединяет их с Россией».

«Мы можем делать это на макроэкономическом уровне, как это сделала вчера Еврокомиссия со своей новой директивой, цель которой на две трети сократить зависимость от газа из России до конца года (…) Но и граждане должны меньше использовать систему отопления. Нужны индивидуальные усилия для снижения потребления газа», - пояснил он.

В ходе своего выступления на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге Борель заметил, что европейские страны «слишком поздно начали» снижать свою зависимость от российских энергоресурсов». При этом, по его мнению, снижение еще возможно, «если у граждан будет политическая воля заплатить цену за это».