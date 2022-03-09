В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
6 минут назад

Зеленский пригрозил расправой политикам с «ниточками в России»

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил расправой политикам, которые ищут «ниточки в России» и «работают на раскол». Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский пригрозил расправой политикам с «ниточками в России»
Фото: ReutersReuters

Глава государства заявил, что ему уже неоднократно докладывали о том, что ряд украинских политиков стремятся наладить взаимодействие с Москвой. При этом Зеленский подчеркнул, что в отношении таких политических деятелей будут приняты жесткие меры.

«Если мне поступит еще один сигнал по этому поводу, то ответ будет таким, как надлежит в условиях военного времени», — заявил он в ходе обращения к украинцам.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Семья замглавы украинского министерства поддержала Путина

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что опираться на публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского не представляется возможным из-за его «специфического состояния». Она обратила внимание, что глава государства неадекватен, а свои заявления делает «с листа», озвучивая тексты, которые «кто-то ему пишет».

В мире,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители