Зеленский пригрозил расправой политикам с «ниточками в России»

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил расправой политикам, которые ищут «ниточки в России» и «работают на раскол». Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Reuters Reuters

Глава государства заявил, что ему уже неоднократно докладывали о том, что ряд украинских политиков стремятся наладить взаимодействие с Москвой. При этом Зеленский подчеркнул, что в отношении таких политических деятелей будут приняты жесткие меры.

«Если мне поступит еще один сигнал по этому поводу, то ответ будет таким, как надлежит в условиях военного времени», — заявил он в ходе обращения к украинцам.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.