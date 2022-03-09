Зеленский пригрозил расправой политикам с «ниточками в России»

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил расправой политикам, которые ищут «ниточки в России» и «работают на раскол». Об этом сообщает ТАСС.
Глава государства заявил, что ему уже неоднократно докладывали о том, что ряд украинских политиков стремятся наладить взаимодействие с Москвой. При этом Зеленский подчеркнул, что в отношении таких политических деятелей будут приняты жесткие меры.
«Если мне поступит еще один сигнал по этому поводу, то ответ будет таким, как надлежит в условиях военного времени», — заявил он в ходе обращения к украинцам.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что опираться на публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского не представляется возможным из-за его «специфического состояния». Она обратила внимание, что глава государства неадекватен, а свои заявления делает «с листа», озвучивая тексты, которые «кто-то ему пишет».