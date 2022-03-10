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45 минут назад

Юн Сок Ёль победил на выборах президента Южной Кореи

ТАССТАССиещё 8

Кандидат в президенты Республики Корея от ведущей оппозиционной партии "Гражданская сила" Юн Сок Ёль одержал победу на выборах. Об этом сообщила в четверг Центральная избирательная комиссия.

Юн Сок Ёль победил на выборах президента Южной Кореи
Фото: ТАССТАСС

Юн Сок Ёль набрал 48,56% голосов, а его основной конкурент Ли Чжэ Мён от правящей Демократической партии "Тобуро" - 47,83 %. Третья в президентской гонке Сим Сан Чжон получила 2,37% голосов избирателей. Явка на выборах составила 77,1 %, проголосовали более 34 млн человек из 44,19 млн зарегистрированных избирателей.

Выступая в Национальном собрании (парламенте) перед руководителями партии, избранный президент подчеркнул, что считает своим главным приоритетом укрепление единства граждан страны. Он поблагодарил сторонников за поддержку. Юн Сок Ёль добавил, что на посту главы государства будет "уважать дух Конституции и Национального собрания, работая вместе с оппозицией и служа народу". Он назвал свое избрание "победой великих людей".

Ли Чжэ Мён признал свое поражение и поздравил соперника.

"Я сделал все, что мог, но не смог оправдать ожиданий", - сказал он.

Выборы в Южной Корее прошли в среду. Участки были открыты с 06:00 по местному времени (00:00 мск) до 18:00 (12:00 мск). Власти выделили специальное время с 18:00 до 19:30 для избирателей с коронавирусом и лиц, находящихся на карантине. Досрочное голосование прошло 4 и 5 марта, явка составила 36,9%.

ЦИК России,Демократическая партия США,
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