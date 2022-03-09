Венгрия отвергла антироссийские санкции в сфере энергетики

«Конечно, это можно изменить, но для этого необходимы долгие годы. Поэтому мы не хотим и не примем меры и решения, которые хотят перебросить груз на плечи народа Венгрии и на граждан Сербии, это наш общий интерес. Мы не позволим, чтобы наши граждане платили цену за войну в соседней стране», - заявил министр в ходе церемонии начала строительства фабрики UBM в сербском городе Шид.