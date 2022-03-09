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45 минут назад

Венгрия отвергла антироссийские санкции в сфере энергетики

Алиса Селезнёва

Венгрия не будет присоединяться к антироссийским санкциям США в сфере энергетики и принимать решения в ущерб своему народу. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет ТАСС.

Венгрия отвергла антироссийские санкции в сфере энергетики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие страны ввели против РФ обширные санкции.

8 марта президент Джо Байден объявил, что из-за украинского кризиса США приняли решение запретить импорт российской нефти. Глава Белого дома отметил, что это скажется на потребителях и призвал нефтегазовые компании не завышать цены.

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что в Европе «в настоящий момент решающим энергоресурсом является газ из России».

«Конечно, это можно изменить, но для этого необходимы долгие годы. Поэтому мы не хотим и не примем меры и решения, которые хотят перебросить груз на плечи народа Венгрии и на граждан Сербии, это наш общий интерес. Мы не позволим, чтобы наши граждане платили цену за войну в соседней стране», - заявил министр в ходе церемонии начала строительства фабрики UBM в сербском городе Шид.

Он также подчеркнул, что во время пандемии Венгрии удалось избежать проблем в снабжении энергоресурсами, и власти страны не хотят, чтобы ситуация поменялась.

В свою очередь президент Сербии Александар Вучич поддержал позицию Венгрии и назвал слова Сийярто «голосом разума и сигналом рациональной оценки всего происходящего».

В мире,Александар Вучич,Петер Сийярто,Джозеф Байден,Владимир Путин,ЕС,
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