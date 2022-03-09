Семья замглавы украинского министерства поддержала Путина

Семья замглавы Министерства цифровой трансформации Украины Александра Борнякова поддерживает действия президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

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Борняков отметил, что члены его семьи находятся в Москве. Сам замминистра заявил, что эвакуировался из Киева, но не стал раскрывать своего местонахождения.

«Даже здесь мы иногда слышим звуки сирен и вынуждены уходить в укрытия», — сказал Борняков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о своей эвакуации. В своем обращении к украинцам президент заявил, что в данный момент находится в Киеве и никуда не уезжал.