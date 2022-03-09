Как США подкупили Европу планом Маршалла

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что западные страны разработают новый план Маршалла для восстановления Украины. По словам Джонсона, по этому вопросу "было достигнуто согласие", передает ТАСС.

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План Маршалла — программа помощи европейским странам, пострадавшим от Второй мировой войны. Эту программу в 1948 году начали реализовывать США. В общей сложности 17 государствам, включая Западную Германию, было выделено по разным оценкам от 13 до 17 млрд долларов.

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Как писал RT со ссылкой на экспертов, Соединенные Штаты ожидали, что после войны СССР будет полностью измотан и ему будет не до геополитики. Однако уже к концу 1940-х годов Советский Союз быстро восстанавливал свою экономику. Это давало понять, что Москва на собирается уходить с мировой арены. В Европе росла популярность коммунистических идей.

В 1947 году тогдашний президент США Гарри Трумэн заявил на выступлении перед Конгрессом, что росту влияния СССР необходимо противостоять. В связи с этим госсекретарь Джордж Маршалл разработал план помощи Европе за счет американских средств.

В апреле 1948 года план Маршалла вступил в силу. Он был рассчитан на четыре года. Из общей суммы 2,8 млрд долларов были выделены Великобритании, 2,5 млрд — Франции, по 1,3 млрд получили Италия и Западная Германия, 1 млрд — Нидерланды. Материальная помощь предоставлялась странам при соблюдении ими жестких условий. От властей европейских государств потребовали убрать из правительств представителей компартий. Деньги должны были тратиться не на то, чего хотели местные власти, а преимущественно на закупку готовой американской продукции.