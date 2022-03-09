Байден нашел виноватого в росте цен в США

«США добывают гораздо больше нефти чем все европейские страны вместе взятые. Мы являемся экспортерами энергоносителей. Поэтому, в отличие от остальных мы можем пойти на этот шаг. Но совместно с Европой и нашими партнерами мы работаем над долгосрочной стратегией по снижению их зависимости от российской энергии. Я сделаю все что в моих силах для того чтобы минимизировать рост цен из-за Путина здесь, у нас дома», - сказал Байден.