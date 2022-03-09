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38 минут назад

Байден нашел виноватого в росте цен в США

Елена Прошина

Президент США Джо Байден обвинил российского лидера Владимира Путина в росте цен на американских заправках. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее цена за галлон бензина достигла исторического максимума — больше $4. Однако полностью отказаться от российской нефти у США так и не получилось.

«США наносят удар по главной артерии российской экономики: мы вводим запрет на импорт всей нефти, газа и других энергоносителей из России. Американский народ наносит еще один мощный удар по военной машине Путина», - заявил глава Белого дома.

Российского президента Байден назначил виновным за рост цен, подчеркнув, что уже работает над тем, чтобы снизить зависимости от российской энергии.

Россияне атаковали Джо Байдена в Instagram

«США добывают гораздо больше нефти чем все европейские страны вместе взятые. Мы являемся экспортерами энергоносителей. Поэтому, в отличие от остальных мы можем пойти на этот шаг. Но совместно с Европой и нашими партнерами мы работаем над долгосрочной стратегией по снижению их зависимости от российской энергии. Я сделаю все что в моих силах для того чтобы минимизировать рост цен из-за Путина здесь, у нас дома», - сказал Байден.

Ранее президент США подписал указ о запрете на импорт энергоносителей из РФ. Постановление запрещает импорт и любые попытки сговора с целью обхода этих ограничений.

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