Байден нашел виноватого в росте цен в США

Президент США Джо Байден обвинил российского лидера Владимира Путина в росте цен на американских заправках. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее цена за галлон бензина достигла исторического максимума — больше $4. Однако полностью отказаться от российской нефти у США так и не получилось.
«США наносят удар по главной артерии российской экономики: мы вводим запрет на импорт всей нефти, газа и других энергоносителей из России. Американский народ наносит еще один мощный удар по военной машине Путина», - заявил глава Белого дома.
Российского президента Байден назначил виновным за рост цен, подчеркнув, что уже работает над тем, чтобы снизить зависимости от российской энергии.
«США добывают гораздо больше нефти чем все европейские страны вместе взятые. Мы являемся экспортерами энергоносителей. Поэтому, в отличие от остальных мы можем пойти на этот шаг. Но совместно с Европой и нашими партнерами мы работаем над долгосрочной стратегией по снижению их зависимости от российской энергии. Я сделаю все что в моих силах для того чтобы минимизировать рост цен из-за Путина здесь, у нас дома», - сказал Байден.
Ранее президент США подписал указ о запрете на импорт энергоносителей из РФ. Постановление запрещает импорт и любые попытки сговора с целью обхода этих ограничений.