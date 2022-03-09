Россияне атаковали Джо Байдена в Instagram

Русскоязычные пользователи Instagram отставили сотни комментариев под последними постами в аккаунте президента США Джо Байдена, в которых поделились своим мнением о политической ситуации, спели гимн, обменялись рецептами и посоветовали оставить Россию в покое.

Фото: Reuters Reuters

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие страны ввели против РФ обширные санкции.

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8 марта Байден объявил, что из-за украинского кризиса США запретили импорт российской нефти. Глава Белого дома отметил, что это решение скажется на потребителях и призвал нефтегазовые компании не завышать цены. При этом на выходных стоимость бензина на американских заправках достигла исторического максимума, превысив отметку в 4,17 доллара за галлон (4,54 литра).

В комментариях в аккаунте президента США в Instagram жители России сравнили цены на бензин на американских заправках, а также иронично напомнили, что в их квартирах есть газ.

«А в нас в квартире газ. А у вас???» - написала yuliya1987arutyunyan.

Также русскоязычные пользователи спели в комментариях «Катюшу» и гимн, обменялись рецептами холодца, поблагодарили McDonald’s за приостановку деятельности в России и заявили, что им не стыдно быть русскими.

«Я русская и мне не стыдно! Я горжусь своей страной», - подчеркнула evgenianajdenova306.

«Ура! У России больше всех санкций в мире!!! Мы и тут первые!!!» - заметил sv.demchenko.

«[Байден], снимай маску! Русские идут!» - написала aliana_35.

Также россияне пошутили над распространенными на западе стереотипами, публикуя объявления о поисках пропавшего медведя, под рев которого «привыкли засыпать дети».