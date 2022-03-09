Обзор иноСМИ: нефть по 300 долларов и угроза России от Трампа

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Фото: ТАСС ТАСС

Россия предупредила о нефти по 300 долларов

Видео дня

Западные страны могут столкнуться с ценами на нефть выше 300 долларов за баррель, «если не больше», и закрытием магистрального газопровода Россия-Германия, если выполнят угрозы о прекращении поставок энергоносителей из России, сообщает CNN. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак.

Он подчеркнул, что отказ Запада от российских нефти и газа приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка. Новак добавил, что Европе потребуется больше года, чтобы восполнить тот объем нефти, который она получает из России, и ей придется платить значительно более высокие цены. Он отметил, что РФ могла бы ввести эмбарго на прокачку газа по газопроводу «Северный поток - 1» в ответ на действия ЕС, но пока не принимает такого решения.

Украинский кризис подстегнул анти-НАТОвские настроения во Франции

Китайская газета Global Times рассказала, что три ведущих кандидата в президенты Франции критикуют НАТО на фоне украинского кризиса. Крайне левый Жан-Люк Меланшон призвал покинуть альянс, назвав его бесполезным. О планах вывести Францию из НАТО заявил кандидат от правых Эрик Земмур, а Марин Ле Пен, еще один ультраправый кандидат в президенты, пообещала, что Париж покинет альянс в случае ее победы на выборах.

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон также говорил о разочаровании в блоке еще в 2019 году и «смерти мозга НАТО». Global Times отмечает, что блок оказался неэффективен в решении нетрадиционных вызовов безопасности, но помешать выходу Франции из НАТО могут США и «значительное количество трансатлантиков» во французских политических и общественных кругах.

Трамп предложил нарисовать на F-22 флаги Китая и бомбить Россию

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могли бы нарисовать китайские флаги на своих истребителях F-22, а затем «выбомбить дерьмо из России». Об этом рассказала The Washington Post.

После этого, по словам Трампа, США могли бы свалить вину на Китай: «И потом они начинают воевать друг с другом, а мы сидим и наблюдаем». WP отмечает, что Россия вряд ли могла бы принять очень узнаваемый F-22 за китайский самолет, а использование флага другой страны нарушило бы международное право и привело бы к эскалации кризиса.

«Россия-Запад, воспоминания о медовом месяце»

На Reddit опубликовали пост, посвященный «медовому месяцу» в отношениях США и России, который наступил после распада СССР. В посте собрали фотографии из первого McDonald’s в РФ.

В комментариях пользователи поделились своими воспоминаниями. ChocolateTsar написал, что одна из его преподавательниц когда-то работала в первом московском McDonald’s - она рассказывала, что работа там считалась очень престижной. Moist_Professor5665 отметил, что сейчас смотреть на эти фото грустно: «Горби, McDonald’s, Levi’s, кола… Люди улыбаются. Искренне».

«Украине рано радоваться санкциям против РФ»

Украинский экономист Алексей Кущ заявил в своей статье для «Главреда», что Украине рано радоваться санкциям против России, введенным западными странами. По его мнению, максимальный экономический эффект санкции дадут к концу 2022 года, но для Украины это очень долго.