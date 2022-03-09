В Великобритании задержали российский самолет

Великобритания конфисковала самолет, который может принадлежать гражданину РФ. Транспорт арестован на время проведения расследования об установлении личности владельца. Об этом сообщил британский глава Минтранса Грант Шэппс, его слова приводит ТАСС.
«Прошлым вечером я подписал закон, который прикрывает дыры [в законодательстве], чтобы работать над [определением] принадлежности [частных] самолетов. В настоящий момент один из таких самолетов находится на [аэродроме] Фарнборо, я конфисковал его, пока мы проводим дальнейшее расследование. Важно, что у нас есть законы, которые позволяют нам так поступать», - заявил министр.
Ранее Шэппс заявил, что вхождение любого российского самолета в пространство Великобритании будет рассматриваться как уголовное преступление. Власти Британии теперь могут задерживать любой российский самолет, который окажется в воздушном пространстве страны.
Напомним, в Великобритании введен запрет на полеты российского «Аэрофлота». Также воздушное пространство страны закрыто для самолетов, зарегистрированных в России.