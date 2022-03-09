В Великобритании задержали российский самолет

«Прошлым вечером я подписал закон, который прикрывает дыры [в законодательстве], чтобы работать над [определением] принадлежности [частных] самолетов. В настоящий момент один из таких самолетов находится на [аэродроме] Фарнборо, я конфисковал его, пока мы проводим дальнейшее расследование. Важно, что у нас есть законы, которые позволяют нам так поступать», - заявил министр.