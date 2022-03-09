Премьер Пакистана жестко ответил Западу на требования осудить РФ

Премьер-министр Пакистана Имран Хан раскритиковал западных дипломатов, призвавших Исламабад осудить специальную военную операцию России на Украине. Об этом пишет The Times.

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24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В ответ США и ЕС ввели жесткие антироссийские санкции.

2 марта Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить применение силы на Украине и вывести войска. За документ проголосовало 141 государство, 35 стран воздержались, пять выступили против.

После голосования послы двадцати двух стран опубликовали совместное письмо с призывом к Пакистану поддержать резолюцию. Однако это обращение вызвало резкую реакцию Имрана Хана.

«Вы что о нас думаете? Что мы ваши рабы, которые сделают все, что им скажешь?» - приводит его слова The Times.