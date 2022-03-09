В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
4 минуты назад

Премьер Пакистана жестко ответил Западу на требования осудить РФ

Алиса Селезнёва

Премьер-министр Пакистана Имран Хан раскритиковал западных дипломатов, призвавших Исламабад осудить специальную военную операцию России на Украине. Об этом пишет The Times.

Премьер Пакистана жестко ответил Западу на требования осудить РФ
Фото: ReutersReuters

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В ответ США и ЕС ввели жесткие антироссийские санкции.

2 марта Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить применение силы на Украине и вывести войска. За документ проголосовало 141 государство, 35 стран воздержались, пять выступили против.

После голосования послы двадцати двух стран опубликовали совместное письмо с призывом к Пакистану поддержать резолюцию. Однако это обращение вызвало резкую реакцию Имрана Хана.

«Вы что о нас думаете? Что мы ваши рабы, которые сделают все, что им скажешь?» - приводит его слова The Times.

Ранее эксперт по международной проблематике Тед Карпентер обратил внимание на то, что США столкнулись с серьезными проблемами, пытаясь создать глобальную антироссийскую коалиции в ООН. Он также назвал тревожным знаком для Вашингтона и тот факт, что резолюцию отказались поддержать Индия и Китай.

В мире,Тед Карпентер,Имран Хан,Владимир Путин,Генассамблея ООН,ООН,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители