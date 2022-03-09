Премьер Пакистана жестко ответил Западу на призыв осудить Россию

Премьер-министр Пакистана Имран Хан жестко раскритиковал западных дипломатов, обратившихся к нему с призывом осудить специальную военную операцию России на Украине, сообщило издание The Times.

Фото: Reuters Reuters

«Вы что о нас думаете? Что мы ваши рабы, которые сделают все, что им скажешь?», – передает РИА «Новости» его слова.

По информации издания, послы двадцати двух стран опубликовали совместное письмо, в котором они просят Исламабад поддержать резолюцию ООН, осуждающую действия России на Украине. При этом Индия, Китай и Шри-Ланка также воздержались от голосования на Генеральной Ассамблее ООН.

Политик напомнил, что в последний раз, когда Пакистан поддержал действия США и НАТО в Афганистане, по стране прокатилась волна насилия и недовольства.