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1 час назад

Премьер Пакистана жестко ответил Западу на призыв осудить Россию

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Премьер-министр Пакистана Имран Хан жестко раскритиковал западных дипломатов, обратившихся к нему с призывом осудить специальную военную операцию России на Украине, сообщило издание The Times.

Премьер Пакистана жестко ответил Западу на призыв осудить Россию
Фото: ReutersReuters

«Вы что о нас думаете? Что мы ваши рабы, которые сделают все, что им скажешь?», – передает РИА «Новости» его слова.

По информации издания, послы двадцати двух стран опубликовали совместное письмо, в котором они просят Исламабад поддержать резолюцию ООН, осуждающую действия России на Украине. При этом Индия, Китай и Шри-Ланка также воздержались от голосования на Генеральной Ассамблее ООН.

Политик напомнил, что в последний раз, когда Пакистан поддержал действия США и НАТО в Афганистане, по стране прокатилась волна насилия и недовольства.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала о том, что международный кризис такого масштаба и ожесточения, как происходящий сейчас между Россией и Западом, помимо трагедии для обычных людей, имеет то очевидное достоинство, что позволяет вдруг увидеть истинные интересы и намерения участников и наблюдателей.

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