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26 минут назад

Американская журналистка раскритиковала Байдена из-за Украины

Алиса Селезнёва

Телеведущая Fox News Лора Ингрэм заявила, что США могли бы избежать роста цен на бензин, если бы президент Джо Байден выбрал «реалистичный» подход к украинскому кризису. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир Fox News.

Американская журналистка раскритиковала Байдена из-за Украины
Фото: ReutersReuters

Ингрэм назвала основной проблемой нежелание властей США отказываться от перспективы вступления Украины в НАТО.

«В ретроспективе это громадная ошибка», - подчеркнула она.

На выходных стоимость бензина на американских заправках достигла исторического максимума, превысив отметку в 4,17 доллара за галлон (4,54 литра). Прошлый антирекорд был установлен в 2008 году.

8 марта Байден объявил о новых санкциях против России из-за украинского кризиса - США запретили весь импорт российской нефти.

Байден отметил, что это решение скажется на потребителях в США и призвал нефтегазовые компании не завышать цены.

От трех до восьми процентов (эти показатели меняются от года к году) американского импорта нефти поступает из России.

В мире,Лора Ингрэм,Джозеф Байден,НАТО,
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