В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
33 минуты назад

Джонсон: Великобритания не вернется к нормальным отношениям с Россией

Елена Прошина

Британский премьер-министр Борис Джонсон сомневается, что Великобритания вернется к нормальным отношениям с Россией вне зависимости от хода спецоперации на Украине. В интервью польскому изданию PAP, он назвал РФ «непредсказуемой» и «недемократической» страной.

Джонсон: Великобритания не вернется к нормальным отношениям с Россией
Фото: ReutersReuters

По его словам, «напав» на Украину, Россия нарушила фундаментальные принципы международного права, что делает невозможным возвращение к «нормальным отношениям».

«Не наша задача пытаться изменить Россию, решать, какой должна быть Россия. Наша задача — добиться того, чтобы мы были едины, и мы противостояли агрессии, помогая Украине», — цитирует политика Газета.ru.

Он подчеркнул, что Запад должен держать российского президента Владимира Путина «политически изолированным» и продолжать оказывать на него экономическое давление.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что граждане Великобритании на себе ощутят последствия санкций против России с точки зрения счетов на электроэнергию и стоимости жизни. Однако, по ее мнению, эти издержки ничто по сравнению с издержками для народа Украины.

В мире,Борис Джонсон,Владимир Путин,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители