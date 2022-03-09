Джонсон: Великобритания не вернется к нормальным отношениям с Россией

Британский премьер-министр Борис Джонсон сомневается, что Великобритания вернется к нормальным отношениям с Россией вне зависимости от хода спецоперации на Украине. В интервью польскому изданию PAP, он назвал РФ «непредсказуемой» и «недемократической» страной.

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По его словам, «напав» на Украину, Россия нарушила фундаментальные принципы международного права, что делает невозможным возвращение к «нормальным отношениям».

«Не наша задача пытаться изменить Россию, решать, какой должна быть Россия. Наша задача — добиться того, чтобы мы были едины, и мы противостояли агрессии, помогая Украине», — цитирует политика Газета.ru.

Он подчеркнул, что Запад должен держать российского президента Владимира Путина «политически изолированным» и продолжать оказывать на него экономическое давление.