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43 минуты назад

Азербайджан обвинил Армению в очередных провокациях на границе

News.ruNews.ru

Минобороны Азербайджана сообщило об очередной провокации армянской стороны на Ходжалинском и Гёранбойском направлениях. В ведомстве подчеркнули, что Баку, в свою очередь, не наносит ударов по гражданской инфраструктуре, а только по позициям незаконных армянских вооружённых формирований.

Азербайджан обвинил Армению в провокациях на границе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С полудня 8 марта до утра 9 марта члены незаконного армянского вооружённого формирования с территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, периодически обстреливали азербайджанские позиции на Ходжалинском и Геранбойском направлениях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения Вооружённых сил Азербайджана приняли адекватные меры реагирования.

Ранее азербайджанское оборонное ведомство сообщило об обстреле позиций азербайджанских вооружённых сил в направлении населённых пунктов Кёханаби и Эсрик Джирдахан Товузского района. Инцидент произошёл 2 марта с 20:00 до 21:16 (с 19:00 до 20:16 мск). Отмечается, что противник был подавлен ответным огнём.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.

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